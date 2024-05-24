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SENNHEISER ゼンハイザー ワイヤレスマイク ew100g3 ペアセット
商品番号 A97355628203
商品名

SENNHEISER ゼンハイザー ワイヤレスマイク ew100g3 ペアセット
ブランド名 ゼンハイザー
特別価格 税込 35,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価¥160,000円ほどゼンハイザーのワイヤレスマイクの2本ペアセットでの出品です。イベントで数回使用した程度の美品になります。現在はgen4となっており1つ前のバージョンになりますが、音質の優劣は特に感じられません。主観ではありますが、SHUREなどのほかのメジャーなワイヤレスマイクと比べて音像の濃さがあるかなり音の良いワイヤレスマイクだと思います。使用中のトラブルも特にありませんでした。付属品本体(マイク、レシーバー)、取扱説明書、電源アダプター
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