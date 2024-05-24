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商品詳細
定価¥160,000円ほどゼンハイザーのワイヤレスマイクの2本ペアセットでの出品です。イベントで数回使用した程度の美品になります。現在はgen4となっており1つ前のバージョンになりますが、音質の優劣は特に感じられません。主観ではありますが、SHUREなどのほかのメジャーなワイヤレスマイクと比べて音像の濃さがあるかなり音の良いワイヤレスマイクだと思います。使用中のトラブルも特にありませんでした。付属品本体(マイク、レシーバー)、取扱説明書、電源アダプター
http://narcologia.ru/goods/pompous75823.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral883832.html
http://narcologia.ru/goods/tenet160463.html
SENNHEISER ゼンハイザー ワイヤレスマイク ew100g3 ペアセット
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