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［値下げ］THE YELLOW MONKEY 吉井和哉モデル　バングル
商品番号 Q26338867986
商品名

［値下げ］THE YELLOW MONKEY 吉井和哉モデル　バングル
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます。THEYELLOWMONKEY吉井和哉モデルのバングルです。何度か使用いたしましたが、その後は暗所に保管しておりました。ただし、長期に渡り自宅保管をしておりましたので、気になる方はご購入をお控えください。出品にあたり、アクセサリークリーナーで磨きましたので、状態も綺麗な方だと思います。(写真をご確認ください)※必要がありましたらコメントいただけましたら、ご希望の角度からの写真も掲載いたします。お気軽にコメントください。
http://narcologia.ru/goods/update598895.html
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http://narcologia.ru/goods/peroration620615.html
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