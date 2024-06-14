［値下げ］THE YELLOW MONKEY 吉井和哉モデル　バングル



駿河屋 -<中古>THE YELLOW MONKEY 2連バングル(吉井和哉モデル) 「TOUR ...



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ご覧いただきましてありがとうございます。THEYELLOWMONKEY吉井和哉モデルのバングルです。何度か使用いたしましたが、その後は暗所に保管しておりました。ただし、長期に渡り自宅保管をしておりましたので、気になる方はご購入をお控えください。出品にあたり、アクセサリークリーナーで磨きましたので、状態も綺麗な方だと思います。(写真をご確認ください)※必要がありましたらコメントいただけましたら、ご希望の角度からの写真も掲載いたします。お気軽にコメントください。