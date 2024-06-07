極美品 ケンジョーダン クラシック 10N 木製外装 ギターアンプ 充電式 屋外

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商品をご覧頂きありがとうございます。他にも楽器を取り扱っております。良かったらご覧頂きお選びください♪#てぃらぱんの楽器屋さん・メーカーKenJordinKenJordinケンジョーダン・型番、商品名CLASSIC-10Nクラシック10N・商品ジャンル、種別、特徴ギターアンプGuitarAmplifierカラーブラウン茶色木目調・説明木製パネルの雰囲気のあるギターアンプです。ギタープレイはもちろん、お部屋のインテリアとしてもおしゃれな逸品です。クリーン／オーバードライブの2チャンネル仕様、コンパクトな充電式ギターアンプ。野外など電源の無い場所でもプレイできます。高級真空管のようなクリーントーン、エレアコやジャズギターのトーンを生かす倍音成分を多く含んだクランチサウンドが特徴。ボリュームをフルにすればヘヴィ・メタルなトーンにも対応、箱鳴りも存分に楽しめます。出力10W仕様■2チャンネル仕様■ヘッドフォン端子■寸法：290W×270H×170Dmm■重量：4.0kg・付属品本体のみ海外製の為、三芯式コンセントですがホームセンターや100円ショップで先端に取り付ける変換アダプターを購入すればご自宅のコンセントにも使用可能です。•コンディション傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。•梱包プチプチとリサイクルダンボールや巻きダンボール、ラップなど状況に合わせて梱包させて頂きます。•発送1日から2日の間で発送させて頂きます。アルコール除菌、清掃をして出品させて頂いておりますのでご安心下さい。商品の評価は主観的な内容になりますのでご了承下さい。※こちらの商品は即購入歓迎です。※専用ページは特に設けておりませんので、お早めにご購入下さい。その他ご不明な点などございましたら、コメントからお問い合わせ下さい。返答はなるべく早くお答えさせて頂きます。どうぞ宜しくお願いします。検索用YAMAHAMarshallVOXRolandMesaBoogiePositiveGridNUXFenderBlackstarBOSSORANGELINE6