【最終値下げ】トルピード・バッグス　LOREDO Model

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TORPEDOBAGS トランペット用ハードケース LOREDOModel8年ほど使用しました。本革ならではの味わいが出ています。ビンテージ具合は写真でご確認ください。本体に別売りのオプション品を取り付けてあります。ミュートや小物を入れられるバッグと、ペンや楽譜などを入れられる巻き付け型のバッグです。※1箇所ファスナー部品が取れております。写真７枚目参照。ファスナーは開閉できますが、持ち手が必要であればご自身でチャームなどなにか取り付けていただければと思います。本体定価60,000円ほどプラス別売りバッグ2品付き中に入れるトランペットを衝撃や振動から守れるのでこれを持って海外にも行っていました。下記公式サイトからの抜粋です。高級感溢れる革製外装の「LOREDOModel（ロレドモデル）」！クルマが乗っても大丈夫！？驚くべき強度を誇るトランペット用ハードケース「TORPEDOBAGS」「TORPEDO（トルピード）」・・・魚雷という意味の名を与えられたこのケースは、とにかく愛用の大切な楽器を衝撃から守るために設計された、驚くべき強度を誇るハードケースです。金属を織り込んだ非常に頑丈な外装と、内装の分厚いクッションがあらゆる衝撃からがっちりとガードしてくれます。その恐るべき強度はなんとクルマが乗り上げても、時速60マイル（約100km/h）のクルマから何かの拍子に転げ落ちてもまったく問題無いほど！名前にたがわぬ実力派ハードケースです。■モデル：LOREDO■トランペット用ハードケース■手提げ/ショルダーの2WAY■外装素材：レザー■カラー：ブラック、ブラウン■付属品：革製ショルダーストラップ※革製専用ミュートバッグ、譜面バッグ別売■サイズ：約φ225（直径）mm×605（高さ）mm■重量：約3.6kg