  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
バックーン Backun Bb クラリネット
商品番号 G57510130589
商品名

バックーン Backun Bb クラリネット
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 72,800 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

バックーン（Backun）のBbクラリネットです。カナダ製の楽器で深さのある響きだだと思います。本体はQSeries（プロフェッショナルモデル）で、定価は500,500円です。バレルとベルはモバ（MoBa）の一段上のシリーズになります。定価は35,200円（バレル）と95,700円（ベル）です。素人の目ですが、状態は比較的に良いと思います。詳しくは画像をご確認ください。衛生の観点からマウスピースをお付けしませんが、リガチャーを2つお付けします。1つ目はシルバースタインのシルバーで、定価は26,180円です。2つ目はクランポンのピンクゴールドのもので、定価は約1万円でした。メトロノームもお付けします。送料込みの値段です。何か不明点などありましたらお気軽に聞いてください。どうぞよろしくお願いいたします。種類...クラリネット
http://narcologia.ru/goods/message6727.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful338551.html
http://narcologia.ru/goods/plaque156407.html
バックーン Backun Bb クラリネット
バックーンクラリネット | ドルチェ楽器
バックーン Backun Bb クラリネット
Bbクラリネット】BACKUN（バックーン）Model F Grenadilla SP｜島村 ...
バックーン Backun Bb クラリネット
バックーン B♭/Aクラリネット新製品 “ルミエール”誕生！_The clarinet ...
バックーン Backun Bb クラリネット
カスタムモデル | ドルチェ楽器
バックーン Backun Bb クラリネット
バックーン Backun Bb クラリネット - 管楽器
バックーン Backun Bb クラリネット
BACKUN（バックーン）クラリネット Backun（バック－ン）Cocobolo（ココボロ）
バックーン Backun Bb クラリネット
BACKUN クラリネットベル Moba-
バックーン Backun Bb クラリネット
Backun Japan バックーン・ジャパン
バックーン Backun Bb クラリネット
バックーン　BACKUN プロフェッショナルモデル　F ココボロ | フリマアプリ ラクマ
バックーン Backun Bb クラリネット
B♭クラリネット BACKUN バレル 67mm-
バックーン Backun Bb クラリネット
バックーンクラリネット | ドルチェ楽器
バックーン Backun Bb クラリネット
バックーン　BACKUN プロフェッショナルモデル　F ココボロ
バックーン Backun Bb クラリネット
バックーン Backun Bb クラリネット 日本初の
バックーン Backun Bb クラリネット
バックーン　BACKUN プロフェッショナルモデル　F ココボロ
バックーン Backun Bb クラリネット
BACKUN Bbクラリネット用バレル MoBa 65mm-

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru