

バックーンクラリネット | ドルチェ楽器



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カスタムモデル | ドルチェ楽器



バックーン Backun Bb クラリネット - 管楽器



BACKUN（バックーン）クラリネット Backun（バック－ン）Cocobolo（ココボロ）



BACKUN クラリネットベル Moba-



Backun Japan バックーン・ジャパン



バックーン BACKUN プロフェッショナルモデル F ココボロ | フリマアプリ ラクマ



B♭クラリネット BACKUN バレル 67mm-



バックーンクラリネット | ドルチェ楽器



バックーン BACKUN プロフェッショナルモデル F ココボロ



バックーン Backun Bb クラリネット 日本初の



バックーン BACKUN プロフェッショナルモデル F ココボロ



BACKUN Bbクラリネット用バレル MoBa 65mm-

バックーン（Backun）のBbクラリネットです。カナダ製の楽器で深さのある響きだだと思います。本体はQSeries（プロフェッショナルモデル）で、定価は500,500円です。バレルとベルはモバ（MoBa）の一段上のシリーズになります。定価は35,200円（バレル）と95,700円（ベル）です。素人の目ですが、状態は比較的に良いと思います。詳しくは画像をご確認ください。衛生の観点からマウスピースをお付けしませんが、リガチャーを2つお付けします。1つ目はシルバースタインのシルバーで、定価は26,180円です。2つ目はクランポンのピンクゴールドのもので、定価は約1万円でした。メトロノームもお付けします。送料込みの値段です。何か不明点などありましたらお気軽に聞いてください。どうぞよろしくお願いいたします。種類...クラリネット