バックーン Backun Bb クラリネット

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商品詳細
バックーン（Backun）のBbクラリネットです。カナダ製の楽器で深さのある響きだだと思います。本体はQSeries（プロフェッショナルモデル）で、定価は500,500円です。バレルとベルはモバ（MoBa）の一段上のシリーズになります。定価は35,200円（バレル）と95,700円（ベル）です。素人の目ですが、状態は比較的に良いと思います。詳しくは画像をご確認ください。衛生の観点からマウスピースをお付けしませんが、リガチャーを2つお付けします。1つ目はシルバースタインのシルバーで、定価は26,180円です。2つ目はクランポンのピンクゴールドのもので、定価は約1万円でした。メトロノームもお付けします。送料込みの値段です。何か不明点などありましたらお気軽に聞いてください。どうぞよろしくお願いいたします。種類...クラリネット
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