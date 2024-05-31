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- 1990年代製 スラムダンク キャラクターキーホルダー 13点
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商品詳細
ショウホクスタメン全員と、花道流川ペアと、牧、藤間、不良三井が揃っています！今では、入手困難な貴重なコレクションです。キャラクター···コミック・アニメ・ゲームグッズ種類···キーホルダー
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