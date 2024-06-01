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- 中川圭太バブルヘッド オリックスバファローズ 非売品 新品未使用
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商品詳細
オリックス・バファローズ中川圭太選手のバブルヘッド人形です。先日の球場配布の非売品です。撮影用にのみ開封しました。人形、箱の状態ともにきれいです。どうぞよろしくお願いいたします。中川圭太オリックスバファローズバブルヘッドボブルヘッド人形球場配布限定品非売品無敵の中川プロ野球コレクションアイテム
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