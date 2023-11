・アクリル絵の具・キャンバス・F4サイズ(333mm×242mm)・制作:2023年8月\"cloud11\"は、雲をテーマに美しい情景を描いたシリーズの11作目です。私の「cloud11」は、青い空に浮かぶ一つの雲が描かれた絵画です。F4サイズのキャンバスに、アクリル絵の具で繊細に描かれています。シンプルな構図と鮮やかなカラーリングで、心を穏やかにさせてくれます。この絵画はコンパクトなサイズなので、どんな空間にもマッチします。リビングルームや寝室、オフィスなど、様々な場所に飾っていただけます。壁にかけるだけで、周りの雰囲気が一気に変わることでしょう。また、この絵画を一目見た時から、まるで雲の上に浮かぶような安らぎを感じることができます。忙しい日常から離れ、ほんの少しの時間でも心を癒やしてくれる存在です。是非、あなたの特別な空間に「cloud11」を飾ってみてください。絵画の力で、あなたの心と空間を明るく彩ります。



Cloud 11 Empowering Creators



Cloud 11 Bangkok | Real Estate | Bangkok



Cloud11 | LinkedIn



Cloud 11: The project with the ambitious aspiration – to be Asia's ...



Snøhetta designs Cloud 11 building with elevated gardens in Bangkok



Snøhetta designs Cloud 11 building with elevated gardens in Bangkok



News | MQDC Holds Groundbreaking Ceremony for “Cloud 11 ...



Snøhetta designs Cloud 11 building with elevated gardens in Bangkok



MQDC unveils Cloud 11 - Asia's largest hub for content creators ...



Cloud 11: The project with the ambitious aspiration – to be Asia's ...



Cloud 11 Empowering Creators



Well-Being | Cloud 11 to Host Thailand's 1st YOTEL - Magnolia ...



Cloud 11 - Launch Event



Well-Being | MQDC Debuts “Cloud 11” Megaproject for Content ...



Cloud 11: The project with the ambitious aspiration – to be Asia's ...