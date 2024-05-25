fender ロックペグ フェンダー

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ストラトにつけていましたが、使用しなくなったので出品いたします。傷や汚れはございますが、機能動作等には問題ありません。画像に載っているものが全てになります。気になる点や値下げ交渉等ありましたら、コメントまでお願い致します。即購入okシリーズ···Fender