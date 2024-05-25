中島颯太 アクリルスタンド セット

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商品詳細
中身確認のため一度開封しました。プチプチに包んで発送致します。初傷が気になる方はお控えください。FANTASTICSアクスタアクリルスタンドBOTBATTLEOFTOKYO中島颯太八木勇征佐藤大樹世界澤本夏輝瀬口黎弥堀夏喜木村慧人中尾翔太
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