絵画。壁掛け絵原画手描き【ピンクのスカートを着て白い猫を抱いている女の子】

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猫と女の子のシリーズ、かわいい雰囲気、(*^▽^*)サイズ:31.5cmx23cm材料:油絵棒と画用紙、ガラス写真立て撮影環境の影響で色収差がありますのでご理解ください商品は額縁入りですので、簡易包装はご了承ください。手描きの作品ですので、完璧や神経質を求める方は購入しないでください。#人魚姫#猫#油絵#絵画#画家#インテリア#リアル#リアリズム#絵#プレゼント#オーダーメイド#コミッション#似顔絵#meari#グッズ#ハンドメイド#オリジナル#美術品#洋画#プレゼント#ウェルカムボード#ゴス#ゴシック#猫#黒猫#可愛い#アート#手描き#人物画#肖像画#絵描きのポピー#原画#絵画#アート#インテリア#壁掛け#美術品