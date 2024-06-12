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新品 未使用 EMG DG-20 Set Black
商品番号 K56175697893
商品名

新品 未使用 EMG DG-20 Set Black
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 18,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用EMGDG-20SetBlack購入後、結局一度も使用しませんでした！新品・未使用品です！世界中に名を馳せるピンク・フロイドのデビッドギルモアシグネチャーモデル\"EMGDG20\"の「Black」バージョンです！黒いノブが付いたカスタムのピックガードに結線済みなので、簡単にEMGサウンドを体感できます。・DAVIDGILMOURセット・ボリュームポット・SA×3・EXGエキスパンダー・SPCプレゼンスコントロール・シングルコイルSA3・ベースとトレブルをブーストするEXGギターエクスパンダー・PCプレゼンスコントロール搭載
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