VSTARユニバースBOX シュリンク付き

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ポケモンカードゲーム拡張パックVSTARユニバースの未開封BOXです。過去にポケモンセンターオンラインで購入したものになります。値下げは考えておりませんが他に出品している商品の同時購入に限り検討しますので希望の方はコメント願います。ボックスパックシングル···ボックス(box)