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掛軸　嵐山 春色　【 景雲 】　桜　掛け軸　共箱付き　骨董品
商品番号 Q21971207155
商品名

掛軸　嵐山 春色　【 景雲 】　桜　掛け軸　共箱付き　骨董品
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 3,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

掛軸　嵐山春色　【景雲】　桜　掛け軸　共箱付き肉筆保証（絹本　手書き）【状態】骨董品　経年の劣化　シミ　があります。普通に掛けてお使いいただける状態です。桐箱にも経年の劣化があります。（状態は画像でよくご確認ください）【サイズ】たて１９４ｃｍ×よこ４４ｃｍ190109　M　C32　掛軸　嵐山春色　【景雲】　桜　掛け軸　共箱付きにこるんのふりま骨董品（掛け軸　掛軸　茶碗　ぐい呑み　ぐい飲み　硯　仏像　油彩　油絵　等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/stage89997.html
http://narcologia.ru/goods/tenet858863.html
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