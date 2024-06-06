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- 掛軸 嵐山 春色 【 景雲 】 桜 掛け軸 共箱付き 骨董品
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商品詳細
掛軸 嵐山春色 【景雲】 桜 掛け軸 共箱付き肉筆保証（絹本 手書き）【状態】骨董品 経年の劣化 シミ があります。普通に掛けてお使いいただける状態です。桐箱にも経年の劣化があります。（状態は画像でよくご確認ください）【サイズ】たて１９４ｃｍ×よこ４４ｃｍ190109 M C32 掛軸 嵐山春色 【景雲】 桜 掛け軸 共箱付きにこるんのふりま骨董品（掛け軸 掛軸 茶碗 ぐい呑み ぐい飲み 硯 仏像 油彩 油絵 等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/stage89997.html
http://narcologia.ru/goods/tenet858863.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln674002.html
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蘭山春色 - 絵画/タペストリー
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