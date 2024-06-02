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- ◆Epiphone エピフォン◆エレキベース EB-0 Cherry SG
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商品詳細
「Epiphoneエピフォン」のエレキベース「EB-0」です。ギブソンのSGタイプでショートスケールなので女性や小柄な方でも弾きやすいベースです。＜商品番号＞ 23H09-3Z004＜状態＞ 中古品のため多少の使用感、汚れ、スレ、小キズ等あります。1ヶ所ボディに目立つ打痕キズ(写真9枚目参照)があります。また、ボリュームとトーンのツマミが少し欠けてますが、特に操作に支障はありません。(写真8枚目参照)弦は少しサビてます。気になる方は張り替えて下さい。手持ちのアンプにて音出し確認済みです。特に気になるガリ音等はありませんでした＜発送方法＞ ゆうゆうメルカリ便＜注意事項＞・値引き交渉される場合は購入希望価格をお知らせ下さい。・コメントスルーやマナーの悪いコメントをされる方とは、お取引き致しません。
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