倖田來未　ビジュアルカード \u0026 ステッカー　セット

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画像の物が全てとなります。ビジュアルカード1枚とステッカー9枚一度人の手に渡っている物ですので、完璧を求められる神経質な方はご購入をお控え下さい。バラ売り不可値下げ不可即購入可厚紙で補強\u0026水濡れ防止の上、メルカリ便で発送致します。人気ソロアーティスト···倖田來未