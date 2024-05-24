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ポケモンカードゲーム　デッキシールド　カスミ
商品番号 Q90628263728
商品名

ポケモンカードゲーム　デッキシールド　カスミ
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 2,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

32枚入り×2個の合計64枚分です。新品で購入後、未開封のまま保管していました。袋の端に折れがあるので気になる方は購入をお控えください。(画像2枚目)こちらの品物の値下げは受け付けておりません。ご容赦ください。
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