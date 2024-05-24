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美品　behringer ギターアンプ　GTX60
商品番号 V59386492656
商品名

美品　behringer ギターアンプ　GTX60
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 5,842 円
在庫状況 あり

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商品詳細

behringerギターアンプ　GTX60フットスイッチ付き新品　写真最後ほとんど使っていませんガリなくキレイな方だと思います。取扱説明書はインターネットで検索するとすぐに見つかります。そちらをご確認下さい。サイズ幅×奥行×高さ　525×275×520重量15.9kg#ベリンガー#behringer#ギターアンプ
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