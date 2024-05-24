美品　behringer ギターアンプ　GTX60

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behringerギターアンプ GTX60フットスイッチ付き新品 写真最後ほとんど使っていませんガリなくキレイな方だと思います。取扱説明書はインターネットで検索するとすぐに見つかります。そちらをご確認下さい。サイズ幅×奥行×高さ 525×275×520重量15.9kg#ベリンガー#behringer#ギターアンプ