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今井康人作　伊賀焼　耳付　水指　共箱　茶道具
商品番号 J12783970345
商品名

今井康人作　伊賀焼　耳付　水指　共箱　茶道具
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 7,140 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今井康人作、伊賀焼の水指になります。非常に出来映えの良い、垂れた釉薬が綺麗な作品です。口径　約10cm　横幅　約17cm　高さ　約21cm#今井康人#伊賀焼#耳付#水指#その他の茶道具商品はこちら
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