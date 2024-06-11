今井康人作　伊賀焼　耳付　水指　共箱　茶道具



伊賀焼 今井康人 造 耳付水指 共箱 共布 茶道具 本物保証の落札情報 ...



中古】【千】今井康人 伊賀 水指 合箱の落札情報詳細 - ヤフオク落札 ...



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康人 伊賀の値段と価格推移は？｜3件の売買データから康人 伊賀の価値 ...



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伊賀 茶入の値段と価格推移は？｜9件の売買データから伊賀 茶入の価値 ...



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伊賀 茶道具」の直近30日のオークション落札価格一覧 - オークフリー



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Ｋ８７９ 茶碗 『萬古焼 佐藤延寿造』『表千家 堀内宗完 箱書』 三島 ...

今井康人作、伊賀焼の水指になります。非常に出来映えの良い、垂れた釉薬が綺麗な作品です。口径 約10cm 横幅 約17cm 高さ 約21cm#今井康人#伊賀焼#耳付#水指#その他の茶道具商品はこちら