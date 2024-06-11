今井康人作　伊賀焼　耳付　水指　共箱　茶道具

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商品詳細
今井康人作、伊賀焼の水指になります。非常に出来映えの良い、垂れた釉薬が綺麗な作品です。口径 約10cm 横幅 約17cm 高さ 約21cm#今井康人#伊賀焼#耳付#水指#その他の茶道具商品はこちら
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