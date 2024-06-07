作家物 一点物 ぐい呑み 酒器 お猪口 5点セット

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沢山の中からお選び頂き、ありがとうございます。作家物一点物ぐい呑み酒器お猪口５点セットの出品でございます。付属品はございません。10年程前から、個展やギャラリーで自分が気に入った物を購入しておりましたが、元々お酒が呑めない者で、ずっと飾って置くのも勿体無いと思い、今回出品する事に致しました。ぐい呑みの大きさは、口径6〜8.5cmX高さ3.5〜5.5cmとなります。商品の状態は、一度も使用せず保管しておりましたので、いい状態だと思います。詳細につきましては、画像をご確認頂き、ご判断ください。素人の確認の為、見落しや知識が不十分な所があると思います。ご理解頂ければと思います。美品、良品をお探しの方や、説明文を読んで、疑問や違和感を感じた方は、ご購入をお控え下さい。説明文、画像をご確認頂き、納得された方のみ、ご購入をご検討下さい。また、ご購入をご検討の方は、プロフィールを必ずお読み下さい。ご質問等、コメントお待ちしております。宜しくお願い致します。瀬戸焼志野焼黄瀬戸美濃焼織部焼信楽焼伊賀焼清水焼越前焼丹波立杭焼備前焼萩焼伊万里焼有田焼唐津焼薩摩焼九谷焼常滑焼益子焼食器茶碗焼き物磁器瀬戸物井戸型陶器陶芸現代陶芸家お茶茶道芸術調理食事保管お家茶道器食作家物陶磁器現代陶芸作家酒器ぐい呑みお猪口種類···酒器