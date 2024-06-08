額縁のみG　箱付きおそらく未使用　F3サイズ　油絵用　ブラウン　ガラス　シック

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「額縁のみG 箱付きそらく未使用 F3サイズ 油絵用 ブラウン ガラス 落ち着いてシックな品」母が大病から回復しましたが生活が変わりましたので、実家の片づけを手伝っています。絵を描くのが趣味だったので額が沢山ありました。比較的綺麗なモノを出品させていただきます。箱付き未使用でF3サイズの油絵を入れる額です。およそですがサイズは下記を参照してください。※新品といって良い状態だと思いますが母の物ですので程度良好としてあります。※ガラスには注意して梱包しますが、万一配送中に割れていた場合は宅配業者と交渉してください。■元箱 ： あり■紐 ： あり■ガラス ： あり■額の色 ： ブラウン■マットの色 ： 麻■額の外側 縦幅 ： 約425mm■額の外側 横幅 ： 約370mm■マットの外側 縦幅 ： 約320mm■マットの外側 横幅 ： 約270mm■作品が入る部分 縦幅 ： 約260mm■作品が入る部分 横幅 ： 約210mm■額の奥行（最大値） ： 約45mm商品は比較的綺麗ですが個人売買の中古品ですので神経質な方はよくご検討の上でご購入をお願い申しあげます。お店対応はできませんので自己責任の上でご購入ください。よく吟味して値段を付けてありますのでお値引き無し、専用無し、早い者勝ちとさせていただきます。すり替えや詐欺などがありますので返品は固くお断りします。なお、他でも販売しておりますので突然出品を取りやめる場合がございます。また、水曜日は仕事の関係で発送ができませんのでご了承くださいませ。