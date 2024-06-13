韓国限定 SKZOO galaxy KEYRING キーリング キーホルダー

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商品詳細
STARTOGALAXYStrayKidsとSLBSのコラボグッズ「NFCTHEMEKEYRING」です。箱の上からプチプチで包み、濡れ対策をして普通郵便にて発送予定です。海外輸入品のため神経質な方はご遠慮ください。公式StrayKidsskzooスキズストレイキッズSamsungサムスン江南カンナムgalaxyギャラクシーキーチェーンキーホルダーキーリングアクキーWolfChanLeebitDwaekkiJiniretHanQuokkaBbokariPuppymFoxinyウルフチャンリービットトェッキジニレットハンクオッカポガリパピームフォクシニー
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