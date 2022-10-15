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PSA10 ピカチュウ スカーレット\u0026バイオレット 予約特典 プロモ ポケカ
商品番号 L39769574095
商品名

PSA10 ピカチュウ スカーレット\u0026バイオレット 予約特典 プロモ ポケカ
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 3,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PSAに鑑定へ提出し、GemMint10の評価をいただきました。PSAのケースは超音波による特殊な密閉方法をしており、湿気などによるカードの劣化を最大限防ぐと言われています。PSA10鑑定済みではございますが、トラブルを避けるため、神経質な方のご購入はお控えください。即購入OKすり替え防止のため返品、返金は致しかねます。検索ワードポケカPSABGS鑑定済みWCS完美品極美品未開封レックウザリザードンミュウツーポケモンカードポケモンカード　SRポケモンカード　HRポケモンカード　URポケモンカード　SSRポケモンカード　RRポケモンカード　RRRポケモンカード　GXポケモンカード　EXポケモンカード　Vポケモンカード　VMAXポケモンカード　プロモブルーブルーの探索メイシロナカトレアシロナリーリエの全力キハダナンジャモリーリエマリィソニアかんこうきゃくサナシャイニースターvシャイニースターリザードンvmaxポケモンカード　旧裏面ポケモンカード　色違いポケモン　リザードン　色違いvstarSARスカーレット\u0026バイオレットイーブイヒーローズYuNagabaトリプレットビートスノーハザードクレイバーストvstarユニバースイーブイズセット
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