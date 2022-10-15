PSA10 ピカチュウ スカーレット\u0026バイオレット 予約特典 プロモ ポケカ

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商品詳細
PSAに鑑定へ提出し、GemMint10の評価をいただきました。PSAのケースは超音波による特殊な密閉方法をしており、湿気などによるカードの劣化を最大限防ぐと言われています。PSA10鑑定済みではございますが、トラブルを避けるため、神経質な方のご購入はお控えください。即購入OKすり替え防止のため返品、返金は致しかねます。検索ワードポケカPSABGS鑑定済みWCS完美品極美品未開封レックウザリザードンミュウツーポケモンカードポケモンカード SRポケモンカード HRポケモンカード URポケモンカード SSRポケモンカード RRポケモンカード RRRポケモンカード GXポケモンカード EXポケモンカード Vポケモンカード VMAXポケモンカード プロモブルーブルーの探索メイシロナカトレアシロナリーリエの全力キハダナンジャモリーリエマリィソニアかんこうきゃくサナシャイニースターvシャイニースターリザードンvmaxポケモンカード 旧裏面ポケモンカード 色違いポケモン リザードン 色違いvstarSARスカーレット\u0026バイオレットイーブイヒーローズYuNagabaトリプレットビートスノーハザードクレイバーストvstarユニバースイーブイズセット
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