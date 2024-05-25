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古備前　渋い蓋付の建水　在銘
商品番号 X48423743578
商品名

古備前　渋い蓋付の建水　在銘
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 7,789 円
在庫状況 あり

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商品詳細

相当価値が有る古備前焼の建水　在銘です　箱がない　代わりの箱を入れて　お届け致しますサイズ　　高さ　13㎝　　　　　直径　12㎝　　　　　底径　11㎝種類···茶道具
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