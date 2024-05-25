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- 古備前 渋い蓋付の建水 在銘
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商品詳細
相当価値が有る古備前焼の建水 在銘です 箱がない 代わりの箱を入れて お届け致しますサイズ 高さ 13㎝ 直径 12㎝ 底径 11㎝種類···茶道具
http://narcologia.ru/goods/traverse741926.html
http://narcologia.ru/goods/protein158134.html
http://narcologia.ru/goods/freshman603256.html
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