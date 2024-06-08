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P50号 出展用仮額縁　黒　アクリル板付き　新品未開封
商品番号 D36380585836
商品名

P50号 出展用仮額縁　黒　アクリル板付き　新品未開封
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 9,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入したものの、使用しませんでした。定価よりお値下げしてあります。新品未開封です。アクリル板付き。公募展などにいかがでしょうか。サイズはP50号サイズです。フレーム…アルミ　　　　　アルミ＋ラッピング付属品…釣り金具、作品止め、コーナー金具カラー···ブラック向き···縦横兼用額の素材···木製フレーム用途···キャンバス表面カバーの素材···アクリル
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