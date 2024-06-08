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- P50号 出展用仮額縁 黒 アクリル板付き 新品未開封
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商品詳細
購入したものの、使用しませんでした。定価よりお値下げしてあります。新品未開封です。アクリル板付き。公募展などにいかがでしょうか。サイズはP50号サイズです。フレーム…アルミ アルミ＋ラッピング付属品…釣り金具、作品止め、コーナー金具カラー···ブラック向き···縦横兼用額の素材···木製フレーム用途···キャンバス表面カバーの素材···アクリル
http://narcologia.ru/goods/unusable972874.html
http://narcologia.ru/goods/Addict807718.html
http://narcologia.ru/goods/septet69819.html
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