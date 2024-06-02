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- 美品✨美しい.*·.⟡颯オカリナ アルトG菅
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商品詳細
プロ奏者も御用達の颯オカリナアルトG菅です。まろやかでやわらかく、くせになる吹奏感✨️手の小さい私には残念ながら扱えなさそうですので、可愛がってくださる方に。専用ケース付き。注文すると数ヶ月待ちのようです。種類···オカリナ#オカリナ#楽器※自宅保管です。※未使用に近い商品ですが、中古品にご理解ある方のご購入をお願いします。※神経質な方や完全なる新品をお求めの方はご遠慮ください。※プロフィールを必ずご覧ください。※ご質問、交渉はコメント欄からお願い致します。
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