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小林五浪　芭蕉旅立ちの図　画賛　掛け軸　合わせ箱　書画、骨董品、美術品
商品番号 B33244480644
商品名

小林五浪　芭蕉旅立ちの図　画賛　掛け軸　合わせ箱　書画、骨董品、美術品
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 3,456 円
在庫状況 あり

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商品詳細

書の形式...掛け軸・掛軸小林五浪　芭蕉旅立ちの図　掛け軸です。合わせ箱経年の汚れ、シミ等あります。長さ121　幅48cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/composite949854.html
http://narcologia.ru/goods/providence208594.html
http://narcologia.ru/goods/enquire906589.html

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