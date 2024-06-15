小林五浪　芭蕉旅立ちの図　画賛　掛け軸　合わせ箱　書画、骨董品、美術品

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商品詳細
書の形式...掛け軸・掛軸小林五浪 芭蕉旅立ちの図 掛け軸です。合わせ箱経年の汚れ、シミ等あります。長さ121 幅48cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/composite949854.html
http://narcologia.ru/goods/providence208594.html
http://narcologia.ru/goods/enquire906589.html
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小林五浪 芭蕉旅立ちの図 画賛 肉筆、紙本 合わせ箱|サムライオークション
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