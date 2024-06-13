SHURE PGX24/BETA58Aワイヤレスマイク

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SHUREPGX24/BETA58定価：¥91200BETA58ヘッドなので、ワンランク上の高音質です。B帯ワイヤレス機器新規格対応商品です。動作確認済み バッテリーカバー交換しています。取扱い説明書 汚れあります。仕様システム性能●電波形式：F3E●到達距離：約60m(標準環境における最大値)●周波数特性：45～15kHz,±2dB(システム全体の帯域幅はマイクヘッドにより変動)●受信周波数：B型（806～810MHz）14チャンネルのうち任意の1チャンネル●音声出力：・形式-バランス（XLR3ピン、オス）-アンバランス（フォーンジャック）・インピーダンス：200Ω（バランス）、1kΩ（アンバランス）・レベル-バランス：ー19dBV（600Ω負荷）-アンバランス：ー5dBV（3kΩ負荷）●RF感度（12dBSINAD）：−105dBm（標準）●電源：DC12～18V（160mA）、ACアダプター（AC100V、50/60Hz）●寸法・質量：幅181×高40×奥行104mm、327g●付属品：ACアダプター、キャリング・ハードケース