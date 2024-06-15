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ストンビ トランペットマウスピース 7C ゴールドリム
商品番号 H86176805112
商品名

ストンビ トランペットマウスピース 7C ゴールドリム
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 2,870 円
在庫状況 あり

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商品詳細

楽器店にて購入し、数回試し吹きしましたが合わなかったため出品させていただきます。目立つ傷汚れはありません。値下げも多少なら応じる予定ですので、気軽にコメントして頂けると幸いです。
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