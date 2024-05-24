RODE NT2-A コンデンサーマイク (ケーブル、ショックマウント付)

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RODE コンデンサーマイク NT2-A (ボーカル録音に) RODE コンデンサーマイク NT2-A (ボーカル録音に)

RODENT2-Aコンデンサーマイク(定価53,000円)です。半年前にボーカル用のサブマイクとして購入し、数回使用しました。付属品はポップガード付ショックマウント、マイクケーブル、箱になります。マイクケーブルは付属の物の音質が良くないので、日本製のcanreに変えてあります。ショックマウントに少し傷がありますが、マイクに傷などは見当たりません。あくまでも中古品になりますので、神経質な方はご購入お控えください。＜特徴＞■NT2-Aは、卓越した性能で衝撃を与えた人気のモデル「NT2」を継承するコンデンサーマイク。1インチのラージカプセルを搭載し、ボディには3ポジションの指向性切替スイッチ、PADスイッチ、ハイパスフィルターを搭載しています。■1インチの大口径カプセルには、金メッキ加工を施したHF1デュアルダイアフラムを採用。現代の最新レコーディング現場に十分に通用するスペックを誇り、1950代から1960年代に活躍したマイク特有の、絹のように伸びのある高域を出力します。■さまざまな録音シーンに柔軟に対応し、極めて高い品質のサウンド再現することができるコンデンサーマイクです。＜仕様＞■コンデンサーマイク■カプセル：外部極性、25mmデュアルダイアフラム■指向性：3段階切替式(無指向性/双指向性/単一指向性)■周波数特性：20Hz-20kHz■出力インピーダンス：200Ω■S/N比：87dB（1kHzrelPa;perIEC651,IEC268-15）■最大SPL：147dB(@1kHz,1%THDinto1kΩload)■最大出力：16.0dBu(@1kHz,1%THDinto1kΩload)■感度：-36.0dBre1Volt/Pascal(16.00mV@94dBSPL)+/-2dB@1kHz■等価ノイズ（A-weighted）：7dB-A■ダイナミックレンジ：140dB（perIEC651,IEC268-15）■コネクタ：XLR3ピン(オス、2ピンホット、3ピンコールド)■電源：ファンタム48V（P48）■重量：約860g■寸法：径55×長さ208（mm）#マイク#コンデンサーマイク#rode#nt2a#レコーディング