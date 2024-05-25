Funko pop マインクラフト ファンコポップ

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Funkopop!ファンコポップスケルトンマインクラフトMINECRAFTマイクラ状態:美品海外で購入したものです。フィギュア、外箱共に良好です。細かな傷など気になる方は予めコメントにてご質問の程、宜しくお願い致します。※プロテクターは付きません。ご希望の方は別途でご案内を差し上げますので、必ず事前にコメント欄にてご連絡をお願い致します。#Funko#pop#ファンコ#ポップ#funkopop#フィギュア#フィギュア