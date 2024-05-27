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バッカスユニバースシリーズネック
商品番号 P79597101154
商品名

バッカスユニバースシリーズネック
ブランド名 バッカス
特別価格 税込 2,035 円
在庫状況 あり

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商品詳細

21フレットのトラディショナルなテレキャスターネックです。スペアとして持つもよし、改造べーすにするもよしお遊び程度に使ってください。バッカスは仕上がりが良いです。タイプ···テレキャスタータイプシリーズ···Telecaster
http://narcologia.ru/goods/composite125354.html
http://narcologia.ru/goods/waveform732517.html
http://narcologia.ru/goods/update762495.html

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