バッカスユニバースシリーズネック

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商品詳細
21フレットのトラディショナルなテレキャスターネックです。スペアとして持つもよし、改造べーすにするもよしお遊び程度に使ってください。バッカスは仕上がりが良いです。タイプ···テレキャスタータイプシリーズ···Telecaster
http://narcologia.ru/goods/composite125354.html
http://narcologia.ru/goods/waveform732517.html
http://narcologia.ru/goods/update762495.html
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