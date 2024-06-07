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B'z STARS 会場限定チャーム＆リストバンド＆プレミアム席限定一式
商品番号 V92700653964
商品名

B'z STARS 会場限定チャーム＆リストバンド＆プレミアム席限定一式
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 17,219 円
在庫状況 あり

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商品詳細

B'zPleasure2023プレミアム席限定一式ツアーファイナルチャーム＆リストバンドセットになります。Premium席専用オリジナルグッズ　味の素スタジアムでもらった物です。非売品新品未使用値下げ不可バラ売り不可取り置き不可内容・ネックピース・プレミアムパス・ミニトートバッグ・メダル・タペストリー・サービスバッグB'zLIVE-GYMPleasure2023-STARS-ヤンマースタジアム長居の会場限定①チャーム2種類各1コ②リストバンド2種類各1コ　　　　　　　　　　　　　　合計10点サービスバッグ以外は新品未使用品ですが、自宅保管の旨をご理解いただきますよう、お願い致します。尚、返品•交換の対応は、致しません。#Bz#松本孝弘#稲葉浩志#ガチャ#B'zLIVE-GYMPleasure2023STARS#プレミアム席限定グッズ一式#Premium席専用オリジナルグッズ人気グループ···B'z
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