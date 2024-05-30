貸切ナイト サントリー 11/24 4名分

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当選〉サントリー USJ貸切ナイト2名 × 2 | ひまわりの〇〇をありがとう

ユニバーサルスタジオジャパンサントリープレミアム貸切ナイト当選しましたがスケジュールが確保できないので是非！当日、ユニバーサルスタジオエリアのホテル京阪にてパスと交換してください。2022年11月24（金）開催(当日のみ有効)●スーパーニンテンドーワールド抽選券付抽選申込期間内:11/9までに、ご自身で抽選して下さい。※14時から入場できます。※貸切タイム(19:00)以降はクレデンシャルを首にかけている方だけがアトラクションを楽しめます。【スケジュール】・14:00〜入場開始・19:00〜貸切開始・22:00終了※万が一、イベントが中止になった場合や入場出来なかった等のトラブルは一切責任を負いかねます。ご了承いただける方のみご購入をお願い致します。遊園地/テーマパーク···ユニバーサル・スタジオ・ジャパンエリア···関西枚数···4枚遊園地/テーマパーク···ユニバーサル・スタジオ・ジャパンUSJ