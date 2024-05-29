サラマリカ　タッセル レース ブラウス



サラマリカ トップスの通販 26点 | Sara Mallikaのレディースを買う ...



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コットンジャカードタッセルブラウス｜トゥモローランド 公式通販

今年3月購入。タッセルとレースが可愛くて買いました。購入時に1度だけ、短時間着用しましたが、子供がリボン結びをひっぱって都度結ぶのが大変で着なくなってしまいました。綺麗なうちに着て頂ける方にお譲りします。特にホツレや汚れはありません。〜商品ページより〜身頃と袖に繊細なレースを使用したブラウス。袖口はタッセル付きの紐が通っているのでくしゅっとたくし上げて着たり紐を緩めて着たりとシルエットに変化を付けられます。身幅 60.5総丈 64ゆき 80.5カラー···ベージュ袖丈···長袖柄・デザイン···レース素材···コットン季節感···春、夏