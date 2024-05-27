値下げ☆新品未使用☆アーバンリサーチ　KBF タックフレアスリーブレスブラウス

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新品未使用☆KBFタックフレアスリーブレスブラウス(アーバンリサーチ）サイト引用↓まだオンライン通販で販売中のものです。【大人カジュアルスタイルを格上げするフレアブラウス】女性らしいフレアシルエットとタックディテールが魅力のブラウス。程よくハリのある素材を採用し、印象的な小ぶりの襟がフェミニンムードを引き立てます。高めの切替がスタイルアップを叶え、肩回りを華奢に魅せるスリーブもこれからの季節に嬉しいポイントです。POINT・女性らしいギャザー\u0026フレアシルエット・体型カバーを叶えるデザイン・スタイリングの幅を広げるカラーリングCOORDINATEシルエットの出るブラウスなので、イージーパンツなどで抜け感をだしていただくのがおすすめ。カラーパンツとの相性も抜群です。キャミワンピの上から重ねて着ていただくのも◎カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地素材感透け感:ややあり伸縮性:なし裏地:なし光沢:なしポケット:なしサイズ身幅:約50/着丈:65/ゆき:31購入時の金額¥6,930