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値下げ☆新品未使用☆アーバンリサーチ　KBF タックフレアスリーブレスブラウス
商品番号 E84881285024
商品名

値下げ☆新品未使用☆アーバンリサーチ　KBF タックフレアスリーブレスブラウス
ブランド名 ケービーエフ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用☆KBFタックフレアスリーブレスブラウス(アーバンリサーチ）サイト引用↓まだオンライン通販で販売中のものです。【大人カジュアルスタイルを格上げするフレアブラウス】女性らしいフレアシルエットとタックディテールが魅力のブラウス。程よくハリのある素材を採用し、印象的な小ぶりの襟がフェミニンムードを引き立てます。高めの切替がスタイルアップを叶え、肩回りを華奢に魅せるスリーブもこれからの季節に嬉しいポイントです。POINT・女性らしいギャザー\u0026フレアシルエット・体型カバーを叶えるデザイン・スタイリングの幅を広げるカラーリングCOORDINATEシルエットの出るブラウスなので、イージーパンツなどで抜け感をだしていただくのがおすすめ。カラーパンツとの相性も抜群です。キャミワンピの上から重ねて着ていただくのも◎カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地素材感透け感:ややあり伸縮性:なし裏地:なし光沢:なしポケット:なしサイズ身幅:約50/着丈:65/ゆき:31購入時の金額¥6,930
http://narcologia.ru/goods/smear956504.html
http://narcologia.ru/goods/stage634597.html
http://narcologia.ru/goods/procurement950433.html
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