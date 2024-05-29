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商品詳細
2023秋冬新作新品未使用¥14,300ヨーヨーキルトとは、円形にカットした布を縫い縮めて作るモチーフをつなぎ合わせたもののことです。キラキラが止まらないこのBAGはアクセサリー感覚で持つのも◎B5がしっかり収まるサイズ感です。\u003cHEY!MrsROSE/ヘイ！ミセスローズ\u003e\u003e旅とヴィンテージをこよなく愛する架空の女性\"MrsROSE\"。クローゼットに眠る、一途に偏愛し続ける宝物の中から今の気分にインスピレーションを受けて、モダンにブラッシュアップさせたバッグ、ファッションアクセサリーのコレクションを展開。ファッションを楽しみに生きている現代の女性に向けて、世代を超越したアイテムに、ユーモアのある世界観を織り交ぜながら発信していきます。キャセリーニRayBEAMSカラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/assessor990103.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect961170.html
http://narcologia.ru/goods/passivity928183.html
新品 HEY! Mrs ROSE(ヘイ！ミセスローズ)YOYO QUILTバッグ
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