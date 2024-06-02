茶　クロコダイル財布　長財布　クロコダイル　本革　サイフ　財布　アンティーク加工

クロコダイル財布 長財布 クロコダイル 本革 サイフ 財布 アンティーク加工アンティーク加工の一点物。オシャレです。早い物勝ちです。元々高い素材でしたが一点ずつお安くします‼︎安心の内側等日本企画な作りです。海外企画とは違い内側の仕切り数や幅が日本国内向けに作られているので安心です。縫製作りが丁寧なmadeinベトナム希少なマット染 クロコダイル財布 ‼️クロコダイルスキン自体が高騰してます。現品をお届け致します。色ブラウンサイズ横約19.5㎝ 縦約10幅約2.5仕様養殖クロコダイル（ナイルワニ革）⚠こちらのお品は、日本国内譲渡の際に種の保存法により登録証等が不要なナイルワニ革製品です。（環境省野生生物科に問い合わせて、既製品・革製品の場合は国内譲渡の際に登録済証等は必要ないとの回答を得ています。）（ワシントン条約CITESに基づき適法に生産輸入された商品です、日本国内のエキゾチックレザーメーカーより購入しました。）madeinベトナムファスナー開閉・ラウンド・カード専用12・ワイドポケット2・外側YKKファスナー・ファスナー小銭入れ・札入れ2内側素材牛革・ポリエステル生地☆高級素材クロコダイルを使用。クロコダイルは自然素材の最高峰として愛用されています。落ち着いた雰囲気を醸し出すマット加工を施しています。ラウンドファスナーで大きく開閉するので中身の出し入れがとってもスムーズに行えます。見た目だけではなく使いやすさも抜群の長財布です。注意事項⚠︎クロコダイル革は天然素材の為、生体傷・色斑等が見受けられる場合があります、ナチュラルレザーの証しですからご理解頂ける方のみお買い上げくださいませ(^_^*)エキゾチックレザー・パイソン・クロコダイル他多数出品中です(^_^*)マットクロコダイル最安値クロコダイル財布クロコダイルサイフ新品・未使用No.#0506095カラー···ブラウン柄・デザイン···その他財布形···長財布素材···本革



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