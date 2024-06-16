ジーンナッソーズ　アロハシャツ　ポロシャツ　レトロ

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★ジーンナッソーズ JEANNASSAUS★☆半袖 ポロシャツ☆サイズ 2 着丈 約63㎝ 袖丈 約18㎝ 身幅 約52.5㎝ 肩幅 約41.5㎝素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。☆素材 レーヨン100%ジーンナッソーズは、アメリカンカジュアルをベースに古着感覚を生かした、誰でもどこでも気軽に楽しめて、着やすく買いやすいスタンダードなスタイルをコンセプトにしたブランドです☺︎こちらは20年程前にセレクトショップにて購入した、レトロな柄とくすみカラーがお洒落なジーンナッソーズのポロシャツになります☺︎テロンとした柔らかい素材ですのでシワになりにくくサラッとした肌触りです˚✧₊⁎⁎⁺˳✧༚アロハシャツはよく見ますが、ポロシャツは珍しく即購入しましたお品物です(≧∀≦)試着のみでしまい込んでおりましたが、せっかく素敵なお品物ですのでお好きな方にお譲りできればと思います(*´꒳`*)状態は画像にてご確認の上、ご検討ください☺︎細かな事が気になる方や神経質な方はご購入はご遠慮ください。未使用品ではございますが、自宅保管の為、ご理解いただける方に…#アロハシャツ#ポロシャツ#ハワイ#レトロ#ヴィンテージ#古着#夏#懐かし#アメリカンカジュアル