【AMACA】お花柄ブラウス　首元袖口絞りあり　ウエストシャーリング

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【AMACA】お花柄ブラウスです。似たようなものをすでに持っていたので出品です。左サイドにリボン紐が付いており、絞るとウエストシャーリングできるようになっています。●サイズ：肩幅約40cm身幅約53cm（脇下）着丈約69cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：綿100●状態：未使用保管品です●その他、注意事項：☆神経質な方は購入をお控えください☆質問のある方は遠慮なくどうぞ(*^^*)☆☆☆他にも色々出品しております(*^^*)宜しければご覧ください★★★20230921#ひろくんまま洋服