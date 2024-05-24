組曲L 【洗える】コンパクトスムースコンビティアードカットソー

体型カバーにも◎！一枚で着映えする華やかなティアードカットソー■デザイン裾に向かってふわっとしたAラインシルエットのティアード切り替えカットソー。1枚で着映えするかわいさと大人っぽさの両方を演出できるデザインです。ウエストやヒップ周りのボディラインを程よく隠してくれます。特に細身のパンツやデニムと合わせるとバランス良く着こなせます。サイズ … 6カラー … 黒平置き身幅 … 55センチ着丈 前 … 61cm 後 … 72cm2021年6月購入着用回数 … 4回



洗える】コンパクトスムースコンビ ティアードカットソー / 組曲 L ...



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