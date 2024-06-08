todayful ハーフスリーブドレスシャツ　BLACK

2回ほど短時間の着用のため状態は綺麗です。使用する機会ないため、お譲りします。2.3枚目実物写真です。コンビニ/ATMお支払いの方はいつまでに支払いされるかコメントをお願いします。残念の評価ない方は即購入OKです。定価:13,860円カラー:BLACKサイズ:FREEコットン100%カラー···ブラック袖丈···半袖



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