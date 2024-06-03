snidel スナイデル オーガンジーシースルーブラウス

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商品詳細
テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル、韓国系、量産型色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···ドット2回ほど着用して、自宅保管しておりました。ご理解頂ける方のみよろしくお願い致します(˃˂)
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