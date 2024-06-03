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商品番号 L11004137605
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ブランド名 Lvital
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ベージュセットアップです。試着のみ新品です。モデルさんの写真よりベージュに近いです。153センチの私もハイウェイで三つ折りにしてモデルさん着用くらいの丈になりました。ウエストは紐で調整できます。44キロの私にも十分ゆとりのあるキャミです。白いタンクと合わすと爽やかで可愛く着られると思います。4枚目のお写真が1番近い色味かと思います。
http://narcologia.ru/goods/evaporation360424.html
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