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ヌキテパ　シルバー　トートバック
商品番号 U84795989495
商品名

ヌキテパ　シルバー　トートバック
ブランド名 ヌキテパ
特別価格 税込 2,652 円
在庫状況 あり

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商品詳細

インド製ヌキテパのトートバッグです。数年前に購入して2,3回使用しました。横幅約44センチ縦幅25センチマチ15センチハンドル高さ12センチカラー···シルバー　メタリックトートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···無地キラキラメタリックパーティー出来る限りコンパクトな状態で発送させて頂きます。
http://narcologia.ru/goods/septet882219.html
http://narcologia.ru/goods/displease745531.html
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