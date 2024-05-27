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ISSEY MIYAKE パッチワーク パンツ
商品番号 X95788149343
商品名

ISSEY MIYAKE パッチワーク パンツ
ブランド名 イッセイミヤケ
特別価格 税込 5,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます《サイズ》また上23股下68ウエスト/38ヒップ/46《状態》多少の使用感はありますが、目立って大きなダメージはなく、これからもご使用頂けますイッセイミヤケ折り紙のようなデザインが個性的なパンツですカテゴリー分けしてますので宜しければご覧下さい#stenパンツ#stenPLEATS
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