ISSEY MIYAKE パッチワーク パンツ

ご覧頂きありがとうございます《サイズ》また上23股下68ウエスト/38ヒップ/46《状態》多少の使用感はありますが、目立って大きなダメージはなく、これからもご使用頂けますイッセイミヤケ折り紙のようなデザインが個性的なパンツですカテゴリー分けしてますので宜しければご覧下さい#stenパンツ#stenPLEATS



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