YAMAHA FP9500C シングルペダル　美品

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2017年頃新品購入しワンオーナーです。2020年に別のツインペダルを購入してから使用していませんでした。当方ギタリストでドラムの演奏はたまにしかしていませんでしたので、使用頻度は普通のドラマーよりかなり少ないです。かなりの美品だと思いますが、1箇所小さな黒い傷のような汚れのような物が有りますので、やや傷や汚れありとしています。付属品は新品購入時の物が有ります。元箱だけ有りません。付属のベルトは未開封です。そもそもドラムの演奏機会が少ないこと、ツインペダルを所持していて使用機会が無いこと、機材整理のために出品します。ケースに入れて緩衝材で梱包して出荷予定です。ダブルチェーンドライブモデルFP9500C希望小売価格：21,230円（税込）ダブルチェーンドライブのシングルフットペダル。フットボード先端部を幅広にしたデザインを採用し、演奏感の向上と軽量化を実現。表面をフラットな形状にし、余分な抵抗感をなくすと共にフットワークの自由度も向上。https://jp.yamaha.com/products/musical_instruments/drums/ac_drums/hardware/fp9500-series/features.htmlヤマハドラムシングルペダルチェーンドライブ