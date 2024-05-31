18金総重量７g ダイヤ0.5ct スイングトップK18レアなキラキラチェーン

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❣️お値下げしました❣️○花型のダイヤバチカン、2つの環が胸元でくるくる揺れるスイングタイプのトップ。現在高騰中の18金使いで総重量７g。○花型バチカンと大小のリングにメレダイヤがトータルで0.5ct。○チェーンは編み込んだようなキラキラ輝く約1.5ミリ幅のレアなタイプ。拡大写真を8枚目にアップしてます。ほかのジュエリーと合わせても、チェーン単品だけでも、コレ１本で華やかな存在感あり！○バチカンが大きいのでベビーパールやストーンチェーン、皮ひも、リボンテープなども通ります。○トップK18ダイヤ0.5ct刻印あり４gリング大直径約1.7cmリング小直径約1.3cmトップ取り外し可能カラー···ややピンクがかったゴールド材質···K18(18金)装飾···ダイヤモンドモチーフデザイン···花型＋サークル(円形)○ネックレスITALY750刻印あり長さ 最長46センチ ※スライド式で短くできます。総重量 7g（ネックレスは3gです)材質···K18(18金)