18金総重量７g ダイヤ0.5ct スイングトップK18レアなキラキラチェーン

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
❣️お値下げしました❣️○花型のダイヤバチカン、2つの環が胸元でくるくる揺れるスイングタイプのトップ。現在高騰中の18金使いで総重量７g。○花型バチカンと大小のリングにメレダイヤがトータルで0.5ct。○チェーンは編み込んだようなキラキラ輝く約1.5ミリ幅のレアなタイプ。拡大写真を8枚目にアップしてます。ほかのジュエリーと合わせても、チェーン単品だけでも、コレ１本で華やかな存在感あり！○バチカンが大きいのでベビーパールやストーンチェーン、皮ひも、リボンテープなども通ります。○トップK18ダイヤ0.5ct刻印あり４gリング大直径約1.7cmリング小直径約1.3cmトップ取り外し可能カラー···ややピンクがかったゴールド材質···K18(18金)装飾···ダイヤモンドモチーフデザイン···花型＋サークル(円形)○ネックレスITALY750刻印あり長さ 最長46センチ ※スライド式で短くできます。総重量 7g（ネックレスは3gです)材質···K18(18金)
http://narcologia.ru/goods/organization336062.html
http://narcologia.ru/goods/organization872762.html
http://narcologia.ru/goods/cotton377161.html
スイングトップ18K D 0.5ct レアなキラキラチェーン ７g 美品 【期間 ...
スイングトップ18K D 0.5ct レアなキラキラチェーン ７g 美品 【期間 ...
スイングトップ18K D 0.5ct レアなキラキラチェーン ７g 美品 【期間 ...
18金総重量７g ダイヤ0.5ct スイングトップ レアK18キラキラチェーン-
18金0.5ctダイヤ遣いスイングトップ レアなＫ18キラキラチェーン 総７g ...
九谷焼 赤絵金彩 龍 花紋 大花瓶 大壺 高さ46cm-
18金総重量７g ダイヤ0.5ct スイングトップ レアK18キラキラチェーン-
遊戯王カード リミテッドエディション1-
18金 ダイヤモンド 一粒ダイヤネックレス 一粒ダイヤ 18金ネックレス k18ネックレス k18 日本製 刻印 イエローゴールド ネックレス チェーン ネックレスチェーン k18 18k ゴールド 18金 金 レディース プレゼント ギフト 送料無料
⑦フード付きマント☆国産ヒノキ椅子のよもぎ蒸しセット-
18金 ダイヤモンド 一粒ダイヤネックレス 一粒ダイヤ 18金ネックレス k18ネックレス k18 日本製 刻印 イエローゴールド ネックレス チェーン ネックレスチェーン k18 18k ゴールド 18金 金 レディース プレゼント ギフト 送料無料
国産品 ヴァンドーム フラワー 四葉 ダイヤモンド イエローゴールド ...
18金総重量７g ダイヤ0.5ct スイングトップ レアK18キラキラチェーン-
http://narcologia.ru/goods/organization336062.html
http://narcologia.ru/goods/organization872762.html
http://narcologia.ru/goods/cotton377161.html
スイングトップ18K D 0.5ct レアなキラキラチェーン ７g 美品 【期間 ...
スイングトップ18K D 0.5ct レアなキラキラチェーン ７g 美品 【期間 ...
スイングトップ18K D 0.5ct レアなキラキラチェーン ７g 美品 【期間 ...
18金総重量７g ダイヤ0.5ct スイングトップ レアK18キラキラチェーン-
18金0.5ctダイヤ遣いスイングトップ レアなＫ18キラキラチェーン 総７g ...
九谷焼 赤絵金彩 龍 花紋 大花瓶 大壺 高さ46cm-
18金総重量７g ダイヤ0.5ct スイングトップ レアK18キラキラチェーン-
遊戯王カード リミテッドエディション1-
18金 ダイヤモンド 一粒ダイヤネックレス 一粒ダイヤ 18金ネックレス k18ネックレス k18 日本製 刻印 イエローゴールド ネックレス チェーン ネックレスチェーン k18 18k ゴールド 18金 金 レディース プレゼント ギフト 送料無料
⑦フード付きマント☆国産ヒノキ椅子のよもぎ蒸しセット-
18金 ダイヤモンド 一粒ダイヤネックレス 一粒ダイヤ 18金ネックレス k18ネックレス k18 日本製 刻印 イエローゴールド ネックレス チェーン ネックレスチェーン k18 18k ゴールド 18金 金 レディース プレゼント ギフト 送料無料
国産品 ヴァンドーム フラワー 四葉 ダイヤモンド イエローゴールド ...
18金総重量７g ダイヤ0.5ct スイングトップ レアK18キラキラチェーン-