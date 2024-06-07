ケイトスペード　バック

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商品詳細
頂きましたが、使用する機会がなくお譲りします！未使用ですが、タグ、包装などはありません。自宅保管ですが、擦れなど一切ありません。とっても可愛いですので、ぜひ使ってくださる方にお譲りします！♡サイズ(約):W22cm×H17.5cm×D9cm×持ち手30cmキャメロンストリート／ミニキャンダス／２ＷＡＹバッグ型番:PXRU6669定価:¥25,000
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