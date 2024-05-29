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トーナル トップス　ヨーコチャン アナイ エレンディーク
商品番号 W32001256712
商品名

トーナル トップス　ヨーコチャン アナイ エレンディーク
ブランド名 トーナル
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。トーナルブラウスパールサイズ表記　38着丈　約63cm（後ろ中心辺り）身幅　約47.5cm（脇下平置き、中心の詰めを広げない状態）袖丈　約55cm後ろファスナーお色につきましては、写真1・2枚目に近いかと思います。完璧なお色で写すことが難しく申し訳ございません。前左側に色付き？のようなものがございます。（写真4枚目）ファスナー持ち手にキズ、剥がれがございます。シワがございます。製縫上、糸が出ています箇所がございます。パールにはキズなどの見落としがあるかもしれません。以上お気になられます方のご購入はご遠慮くださいませ。ご了承いただけます方のご購入をよろしくお願いいたします。
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