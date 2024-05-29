トーナル トップス　ヨーコチャン アナイ エレンディーク

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ご覧いただきありがとうございます。トーナルブラウスパールサイズ表記 38着丈 約63cm（後ろ中心辺り）身幅 約47.5cm（脇下平置き、中心の詰めを広げない状態）袖丈 約55cm後ろファスナーお色につきましては、写真1・2枚目に近いかと思います。完璧なお色で写すことが難しく申し訳ございません。前左側に色付き？のようなものがございます。（写真4枚目）ファスナー持ち手にキズ、剥がれがございます。シワがございます。製縫上、糸が出ています箇所がございます。パールにはキズなどの見落としがあるかもしれません。以上お気になられます方のご購入はご遠慮くださいませ。ご了承いただけます方のご購入をよろしくお願いいたします。